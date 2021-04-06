Приштина, , 21:22 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 6 апреля провел встречу с послом Франции в Приштине Мари Кристин Бутель.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поздравительное письмо и предложенную поддержку и назвал Францию «важным партнером» государства Косово.

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В ходе встречи обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация и необходимость ужесточения мер по борьбе с COVID-19. Напомним, 6 апреля в Косово вступили в силу новые ограничения.

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Премьер-министр Косово рассказал послу о трудностях в обеспечении поставок вакцины и выразил надежду на помощь международных партнеров. Стороны также обсудили совместные проекты Косово и Франции и будущее диалога между Сербией и Косово.

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