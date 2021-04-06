Москва, , 21:18 — REGNUM Более 435 тысяч российских военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом говорится в опубликованном 6 апреля информационном бюллетене Минобороны России.

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Сообщается также, что за минувшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 18 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 32 410 человек.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 453 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Один из них находится в состоянии средней тяжести, у всех остальных заболевание протекает бессимптомно.