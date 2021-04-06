Ирвайн, США, , 21:09 — REGNUM Blizzard Entertainment и студия Vicarious Visions назвали даты альфа-тестирования одиночной кампании ПК-версии игры Diablo II: Resurrected. Об этом 6 апреля сообщил портал Gematsu.

Тесты пройдут с 9 по 12 апреля 2021 года. Разработчики случайным образом выберут тех геймеров, которые смогут сыграть в альфа-версию, приглашения будут направлены по электронной почте. Некоторые представители СМИ, стримеры и блогеры получат доступ к «альфе» Diablo II: Resurrected 8 апреля.

Геймеры получат возможность сыграть за Варвара, Амазонку и Волшебницу (всего в игре будет присутствовать семь классов) и пройти два первых акта. Создатели игры отметили, что не будут вводить в альфа-версию ограничения по уровню.

Напомним, Diablo II: Resurrected будет представлять собой ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Diablo II. Ранее разработчики объявили, что в переиздание можно будет перенести сохранения из оригинальной игры, релиз которой состоялся 29 июня 2000 года.

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