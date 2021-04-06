Москва, , 21:07 — REGNUM

В Медицинских вузах должны начислять дополнительные баллы для абитуриентов, работавших в этом году в «красных зонах» больниц. С инициативой продления соответствующей программы Минздрава выступил Общероссийский народный фронт.

«Информацией о том, что будущие медики, которые работали в красных зонах в этом году могут остаться без дополнительных баллов, делились пользователи в социальных сетях. Мы тут же включились, потому что считаем это не справедливым. Волонтеры, которые работали с короновирусными пациентами, пришли в больницы по зову сердца, вправе рассчитывать на всестороннюю поддержку общества. Пандемия еще не закончилась, и пока будет существовать необходимость в привлечении добровольцев, должны сохраняться и преференции. Мы подготовим запросы в Минздрав России и другие ведомства, если будет нужно, чтобы решение данного вопроса не затягивалось и все необходимые процедуры были завершены до начала работы приемных комиссий, — заявил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Согласно приказу Минздрава, поступающие в 2020 году в медицинские университеты на фоне пандемии могли получить преимущества. Так, за волонтёрство, направленное на борьбу с коронавирусом (при отработке не менее 150 часов), абитуриент получал 20 баллов сверху. А за работу в коронавирусных условиях на протяжении не менее 30 дней, поступающему добавляли 30 баллов.

Надбавки позволяли многим абитуриентам рассчитывать на места в Вузах, но распространялась такая программа только на приёмную кампанию прошлого года. Медицинские вузы пока просят абитуриентов просто ждать решения, но локальные правила приёма, по сути, были утверждены в начале апреля.

Теперь «коронавирусные баллы» в большинстве вузов исчезли — без них, например, остались РНИМУ им. Пирогова, МГМУ им. Сеченова, МГМСУ им. Евдокимова. При этом в 2021 году многие добровольцы по-прежнему продолжали работать в «красных зонах».