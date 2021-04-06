Москва, 6 апреля 2021, 21:07 — REGNUM
В Медицинских вузах должны начислять дополнительные баллы для абитуриентов, работавших в этом году в «красных зонах» больниц. С инициативой продления соответствующей программы Минздрава выступил Общероссийский народный фронт.
Согласно приказу Минздрава, поступающие в 2020 году в медицинские университеты на фоне пандемии могли получить преимущества. Так, за волонтёрство, направленное на борьбу с коронавирусом (при отработке не менее 150 часов), абитуриент получал 20 баллов сверху. А за работу в коронавирусных условиях на протяжении не менее 30 дней, поступающему добавляли 30 баллов.
Надбавки позволяли многим абитуриентам рассчитывать на места в Вузах, но распространялась такая программа только на приёмную кампанию прошлого года. Медицинские вузы пока просят абитуриентов просто ждать решения, но локальные правила приёма, по сути, были утверждены в начале апреля.
Теперь «коронавирусные баллы» в большинстве вузов исчезли — без них, например, остались РНИМУ им. Пирогова, МГМУ им. Сеченова, МГМСУ им. Евдокимова. При этом в 2021 году многие добровольцы по-прежнему продолжали работать в «красных зонах».