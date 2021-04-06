Вашингтон, , 21:00 — REGNUM США усиленно поддерживают стремление Украины в НАТО, но полноценное членство Киев может получить только по решению руководства Североатлантического альянса, заявила 6 апреля на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Это долго было стремлением украинцев, мы давно обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее», — сказала Псаки.

«Но принимать решение на счет членства будет НАТО», — заключила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что самым актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

По его словам, ПДЧ «станет настоящим сигналом для России».

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