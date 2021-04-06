Анкара, , 21:04 — REGNUM 6 апреля прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Мы повели переговоры с президентом Турции Эрдоганом о будущем отношений с Анкарой. Более конструктивная позиция в отношениях с Турцией связана с устойчивым снижением напряженности», — написал Мишель на своей странице в социальной сети.

Урсула фон дер Ляйен «ЕС готов предложить конкретную повестку дня для экономического сотрудничества (с Турцией) и взаимодействия по миграционному вопросу. Стратегический интерес ЕС заключается в обеспечении безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье, а также во взаимовыгодных и позитивных отношениях с Турцией. Мы собрались, чтобы придать импульс нашим отношениям с Турцией, мы обсудили области взаимовыгодного сотрудничества».

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС готовы решить кипрский и миграционный вопрос при содействии Анкары