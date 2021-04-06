Анкара, 6 апреля 2021, 21:04 — REGNUM 6 апреля прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
«Мы повели переговоры с президентом Турции Эрдоганом о будущем отношений с Анкарой. Более конструктивная позиция в отношениях с Турцией связана с устойчивым снижением напряженности», — написал Мишель на своей странице в социальной сети.
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