Иерусалим, , 20:53 — REGNUM Формирование нового правительства Израиля произойдёт оперативно, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 6 апреля, передаёт Kan.

Узнав о том, что президент Израиля Реувен Ривлин остановил свой выбор на нём как на лице, которое будет формировать новое правительство, Нетаньяху сказал:

«Я сделаю всё, чтобы сформировать правительство, мы должны прекратить бойкоты и личные разногласия».

Он добавил, что справится с задачей. Правительство, по его словам, должно быть сплочённым и сильным, учитывая стоящие перед страной вызовы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ривлин объявил, что новое правительство в течение месяца будет формировать Нетаньяху. Он выразил надежду на то, что Нетаньяху справится с задачей.

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