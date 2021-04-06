Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что «крайне глупо» корпорациям лезть в политику, указывая, что бизнесмены должны оставаться в стороне, пока Конгресс занимается вопросом голосования и инфраструктурным планом президента США Джо Байдена. Об этом 6 апреля сообщает Associated Press.

Выступая в штате Кентукки, лидер Республиканкой партии сказал, что компании могут продолжать поддерживать политические кампании, но пока политики обсуждают законопроекты, бизнесмены должны воздержаться от такого рода акций, которые организовали Кока-Кола и Delta Airlines в знак протеста против новых законов в сфере голосования, принятых в штате Джорджия.

«Крайне глупо влезать в середину столь громкого спора, — подчеркнул сенатор. — Республиканцы тоже пьют колу, летают на самолетах и любят баскетбол. Это выводит из себя огромную часть фанатов-республиканцев».

Сделав такое заявление, Макконнелл принял участие в культурной войне с прогрессивными группами, которые давят на американские корпорации, заставляя их не молчать по поводу прав граждан касательно голосования, оружия и других достаточно веских тем, обсуждаемых в Конгрессе.

«У них есть право принимать участие в политическом процессе, — добавил Макконнелл, — но на их месте я бы не лез в политику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеру сенатского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу не понравился инфраструктурный план президента США Джо Байдена и он намерен препятствовать его осуществлению «на каждом этапе».