Буффало, США, , 20:46 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, официальный портал «Баффало Сейбрз» подтвердил информацию СМИ о том, что форвард Тэйлор Холл может не принять участие в следующих матчах команды в целях избежания риска получить травму перед возможным обменом в другой клуб.

Хоккеист пропустит сегодняшнюю игру «клинков» против «Нью-Джерси Девилз».

«Это часть бизнеса, мы все это знаем. И Тэйлор это знает», — приводит слова главного тренера «Баффало» Дона Грэнато пресс-служба команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Баффало» активно ведет переговоры с другими клубами лиги об обмене Тэйлора Холла. Трансферный дедлайн в НХЛ наступит в понедельник.