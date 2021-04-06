Челябинск, , 20:42 — REGNUM Житель Челябинска, находящийся в федеральном розыске, был задержан при попытке вынести товар из продовольственного магазина, сообщили 6 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл вечером накануне, 5 апреля. Сотрудники Росгвардии, проводившие патрулирование, получили информацию о том, что из магазина на Комсомольском проспекте Челябинска похищен товар. По приметам был задержан мужчина.

Когда у него проверили документы, выяснилось, что он находится в федеральном розыске за грабёж. Также выяснилось, что челябинец был неоднократно судим. Задержанного передали в руки полиции.

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