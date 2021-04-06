Санта-Клара, США, , 20:39 — REGNUM Видеокарты Nvidia серии GTX официально получили поддержку технологии шумоподавления RTX Voice. Об этом 6 апреля сообщил портал PCGamesN.

Известный эксперт-тестировщик Мануэль Гусман отметил, что функция была добавлена в драйверы Nvidia, начиная с версии 410.18. Таким образом, поддержку технологии получили видеокарты серии GTX 600 и выше.

Напомним, в основу RTX Voice легла технология искусственного интеллекта. Функция позволяет серьёзно снизить фоновые шумы и улучшить качество передаваемого микрофоном звука. Многие пользователи отмечали, что при этом она может «съедать» ресурсы производительности системы и значение показателя частоты кадров в секунду может снижаться на 20%.

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