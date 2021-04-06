Пекин, , 20:31 — REGNUM Авианосная группа ВМС Народно-освободительной армии Китая проводит учения в районе побережья Тайваня, сообщает The Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-службу ВМС Китая.

Группу возглавляет авианосец «Ляонин».

Представители ВМС Китая заявляют, что это плановые учения, нацеленные на «улучшение способности защитить национальный суверенитет, безопасность и развитие».

При этом, отмечает AP, командование не уточняет сроки проведения этих морских маневров.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили о проходе группы из шести кораблей ВМС КНР во главе с авианосцем «Ляонин» в Тихий океан через пролив Мияко между японскими островами Окинава и Мияко.

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