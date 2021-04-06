Курган, , 20:29 — REGNUM В Кургане 7 апреля перекроют мост в Малом Чаусово. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мост расчистят от веток и мусора в рамках противопаводковых мероприятий на реке Тобол. С 8:00 до 17:00 движение всех видов транспорта по мосту перекроют.

На это время будут изменены маршруты общественного транспорта. Автобусы №№ 388, 342 и 72 будут двигаться до моста по улице Крупской и обратно, а маршруты №№ 307, 42, 341 проследуют по улице Гагарина, дороге на Омский мост, дороге на Челноково, улице Челноковская до микрорайона Глинки, а далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях.