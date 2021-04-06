Москва, , 20:29 — REGNUM МИД России должен дать правовую оценку действиям журналистов CNN на предмет их соответствия условиям аккредитации в нашей стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Считаю, что орган, выдавший аккредитацию, — а им является Министерство иностранных дел РФ, — должен дать правовую оценку поведению представителей американского СМИ и принять решение о возможности продолжения данными журналистами CNN работы в России», — отметил Пискарёв.

Если беспристрастное освещение событий, которое декларирует это СМИ, перерастает в политический активизм, то это трудно назвать иначе как вмешательством во внутренние дела России, добавил парламентарий.

В комиссии узнали по первым сообщениям из Владимирской области, что журналисты из CNN не имели при себе ни жилетов с надписью «Пресса», ни пресс-карт, не реагировали на замечания представителей власти, и по сути участвовали в политической акции, устроенной группой сторонников Алексея Навального, отбывающего срок в данной колонии, указал Пискарёв.

Ранее появилась информация об ухудшении здоровья Навального в колонии. Так, он жаловался адвокату на боль при ходьбе. Вместе с тем в сети появились видеозаписи, подтверждающие его нормальное самочувствие.

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