Москва, , 20:27 — REGNUM Потребительские ожидания населения России выросли с начала 2021 года. Об этом сообщает 6 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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«Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в I квартале 2021 года по сравнению с IV кварталом 2020 года возрос на 5 процентных пунктов и составил минус 21%», — говорится в сообщении.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу, по оценке Росстата, вырос на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и составил минус 12%.

В Росстате также отмечают, что доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике страны в течение ближайших 12 месяцев, выросла с 11% в IV квартале 2020 года до 17% в I квартале 2021 года. Доля негативных оценок уменьшилась с 44% до 33% соответственно, а доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, выросла с 42% до 47%.

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