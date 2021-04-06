Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM Вунми Моссаку, исполнившая роль Руби Батист в сериале «Страна Лавкрафта» присоединилась к проекту фильма «Позови Джейн» (Call Jane). Об этом 6 апреля сообщил портал Deadline.

Моссаку исполнит одну из главных ролей в драматической ленте, в которой также снимутся Сигурни Уивер, Кейт Мара и Руперт Френд. В основу картины ляжет сценарий Хейли Шор и Рошана Сетхи, попавший в «Чёрный список» Голливуда (лучшие неэкранизированные сценарии).

Действие фильма будет происходить в США 60-х годов XX века. Сюжет расскажет о неожиданно забеременевшей домохозяйке, которая решает обратиться за помощью к подпольному движению за аборты.

Напомним, Вунми Моссаку сейчас снимается в сериале Marvel и Disney «Локи». В 2020 году актриса была удостоена премии британского независимого кино за роль в картине «Его дом» (His House).

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