Киев, , 20:15 — REGNUM Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 4% и в 2022 году — на 3,4%.

Об этом говорится во всемирном экономическомупрогнозе (WEO) фонда, фрагменты из которого сегодня, 6 апреля, публикуют украинские СМИ.

Согласно прогнозу, инфляция на Украине после 5% в 2020 году на конец 2021 года составит 7,2%, а на конец 2022 года — 6%.

Также МВФ прогнозирует некоторое уменьшение официального уровня безработицы — с 9% в минувшем году до 8,6% в этом и 8,4% — в следующем (реальная безработица в стране сейчас гораздо выше озвучиваемых показателей, по ряду экспертных оценок от безработицы страдают около 3 млн трудоспособных граждан — прим. ИА REGNUM).

ИА REGNUM напоминает, что 5 апреля министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина максимально приблизилась к пониманию с МВФ, в частности, по тем вопросам, «которые еще буквально месяц — два назад было сложно реализовать».