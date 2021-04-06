Женева, Швейцария, , 20:13 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 434 047 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6640 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 6 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 131 487 572 носителя коронавирусной инфекции, число подтверждённых летальных случаев достигло 2 857 702.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 510 365 новых за болевших и 10 173 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Согласно данным организации, заболеваемость COVID-19 в мире растёт уже шестую неделю подряд. За минувшую неделю в мире было зафиксировано более 4 миллионов новых случаев, скончались 71 165 пациентов с коронавирусом.

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