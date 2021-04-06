Киев, 6 апреля, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Медицинские ресурсы Украины вышли на предел своих возможностей в борьбе против эпидемии коронавируса, заявил 6 апреля на брифинге украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

ИА REGNUM Стопкоронавирус.рф

Трансляция брифинга главы минздрава велась в YouTube.

«В наших больницах пребывает более 47 тыс. пациентов с коронавирусом. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом — до 67 тыс. Это предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул», — рассказал Степанов.

По его словам, востребованность койкомест с кислородом продолжает расти.

Самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве, в Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

По данным украинского минздрава, за последнюю неделю на Украине выявлено более 103 тыс. случаев заражения коронавирусом, а умерших от COVID-19 стало на 20% больше по сравнению с прошлой неделей.