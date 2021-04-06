Нью-Йорк, США, , 20:11 — REGNUM Джим Рейнольдс, занимавший должности сценариста, исполнительного продюсера и шоураннера комедийного сериала «Соседство» (The Neighborhood), покинул проект после третьего сезона. Об этом 6 апреля сообщает портал Deadline.

Рейнольдс заявил, что очень гордится проделанной работой и что отдал для шоу «все от себя за последние три года». Свой уход он объяснил тем, что в какой-то момент понял, что уже «не является тем человеком, который продолжал бы рассказывать истории».

Телеканал CBS начал показывать ситком «Соседство» 1 октября 2018 года, главные роли в нём исполняют комик Седрик «Развлекатель» (Седрик Антонио Кайлс), Макс Гринфилд, Бет Берс и Тичина Арнольд. Сюжет шоу рассказывает о том, как белая семья, переехавшая в район Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), где живут чернокожие, пытается наладить отношения с соседями.

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