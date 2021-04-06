Иерусалим, , 20:10 — REGNUM Действующему премьер-министру Израиля, лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху президент страны Реувен Ривлин поручил сформировать новое правительство, сообщили 6 апреля в пресс-службе главы государства.

Ривлин напомнил, что у Ненаньяху есть 28 дней на подбор команды. Этот срок может быть продлён ещё на полмесяца при необходимости.

По словам президента Израиля, его выбор пал на Нетаньяху, потому что за него поступило больше всего рекомендаций из Кнессета. А большое число рекомендаций значит, что у Нетаньяху есть «больше шансов сформировать правительство», чем у других, добавил Ривлин.

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