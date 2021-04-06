Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Медицинский специалист военно-морского флота США убил человека и нанес критические пулевые ранения двум жителям города Фредерик американского штата Мэриленд. Позже злоумышленник направился на ближайшую военную базу, где был застрелен сотрудником штаба. Об этом 6 апреля сообщает Associated Press.

Стало известно, что после стрельбы медик отправился на военную базу ВВС США в Форт Детрик, где его застрелил один из сотрудников.

«Ему не удалось проехать далеко за ворота, — сообщил представитель полиции. — Все на базе были предупреждены, так что мы знали, что это именно он приближается».

Журналистам не удалось получить информацию касательно имени преступника или узнать мнение военных на счет того, почему медик решил вернуться на военную базу после перестрелки, а не попытаться скрыться.