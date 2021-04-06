Салехард, , 20:03 — REGNUM На Ямале бывшему директору регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства и генеральному директору ООО «Реском-Тюмень» предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР ЯНАО.

По версии следствия, в 2011 года директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО дал указание сотрудникам изготовить проекты аукционной документации под возможности ООО «Реском-Тюмень» и ООО «Партнёр-Групп», и содержащие условия заведомо неисполнимые для иных участников аукциона. По итогам тендера вышеуказанные фирмы получили контракты на ремонт уличной дорожной сети в сельских поселениях ЯНАО.

За лоббирование интересов коммерческих фирм генеральный директор ООО «Реском-Тюмень» в октябре 2011 года передал директору департамента взятку в виде автомобиля «БМВ Х5» стоимостью около 1,5 млн рублей.

Затем по заведомо ложным документам, свидетельствующим об исполнении условий контрактов, руководителями коммерческих организаций были похищены более 920 млн бюджетных рублей.

Экс-директор департамента обвиняется в получении взятки, гендиректор ООО «Реском-Тюмень» — в её даче. Также чиновник и трое руководителей фирм обвиняются в мошенничестве.

По ходатайству следствия взяткодателя и взяткополучателя по решению суда взяли под стражу.