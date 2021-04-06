Киев, , 20:03 — REGNUM Вопрос начала российской атаки на территорию Украины — это лишь вопрос времени, заявил 6 апреля полковник, экс-спикер минобороны по вопросам конфликта в Донбассе Андрей Лысенко.

По мнению военного, сейчас Россия пытается понять формат возможного участия военных НАТО в поддержке Украины и рассчитать свои силы.

«Чем больше предупреждений будет звучать с Запада, тем дольше будет оттягиваться время «Ч»… Согнать к границе Украины беспрецедентно огромное количество войск не объясняется просто учениями. Довольно недешевы эти «гонялки» эшелонов», — заявил Лысенко.

Отвечая на вопрос, почему Россия может готовиться к возможному наступлению на Украину, Лысенко сказал, что считает главной причиной проблемы с водой в Крыму.

По его словам, прямо сейчас для наступательных действий не самый удачный момент.

«Нет «зеленки» — после зимы деревья еще не покрылись зеленью и маскировка боевой техники будет почти невозможна. Также, на некоторых участках почва довольно влажная и мягкая, что не позволит технике быстро передвигаться», — заключил полковник ВСУ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков предостерёг Украину от силовых провокаций в Донбассе.