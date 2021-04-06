Женева, Швейцария, , 19:59 — REGNUM К вакцинации населения от коронавируса приступили уже 190 стран. Об этом сообщил на брифинге 6 апреля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Он также проинформировл, что на сегодняшний день в рамках механизма распределения вакцин COVAX поставлено уже 36 миллионов доз вакцин в 86 государств. Ожидается, что до конца недели их число может достигнуть 100.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что главной трудностью в вопросе преодоления острой фазы пандемии остаётся нерешённость проблемы равного распределения вакцин и наращивания их производства в мире.

Напомним, на днях Всемирная организация здравоохраненияповторно обратилась к международному сообществус призывом о предоставлении вакцин от коронавируса для международного механизма COVAX.