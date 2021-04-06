6 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Совмин Белоруссии резко повышает цены и тарифы на прокачку газа, а также берёт в долг. Одалживать пока что получается на внутреннем рынке вопреки заявленному курсу на «дедолларизацию».

Сергей Артёменко, , 20:33 — REGNUM Постановлением белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли № 22 от 31 марта резко повышен тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов — с 15,69 белорусского рубля до 18,61 бел. руб. за 1000 куб. м. В итоге услуга подорожала почти на 19% при отсутствии обоснования столь резкого повышения. Об этом говорится в публикации МАРТ от 6 апреля.

Лука Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Изменение тарифа на услугу связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат по данному виду деятельности, — сказано в официальном комментарии МАРТ. — Принятое решение не повлияет на уровень цен на природный газ для населения (постановление совета министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо‑ и энергоснабжающими организациями министерства энергетики») и юридических лиц (постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 января 2021 г. № 5 «О ценах на природный газ»)».

Никакой калькуляции «экономически обоснованных затрат по данному виду деятельности», естественно, к постановлению не прилагается. С такими же нелепыми ссылками на некие якобы экономически обоснованные затраты белорусская бюрократия постоянно повышает цены на товары и услуги белорусских госпредприятий. Особенно чувствительно население воспринимает взвинчивание стоимости услуг госмонополий, прежде всего — ЖКХ.

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Минфин Белоруссии в свою очередь сообщил, что «с 1 января по 31 марта 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму 721,02 млн долл. США, в том числе именных облигаций — 702,87 млн долл. США; облигаций на предъявителя — 18,15 млн долл. США». В частности, в торговой системе «Белорусской валютно-фондовой биржи» было размещено именных гособлигаций на $23,59 млн.

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Чиновники белорусского минфина обратили внимание на размещение с 11 января в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» гособлигаций, номинированных в долларах США под 4,5% годовых с погашением в 2028 году. Они также обратили внимание граждан на возможность приобрести в государственных банках гособлигации на предъявителя, номинированные в долларах США (ставка 3,2%, дата начала погашения 9 ноября 2023 года).

Тем временем МВФ в своём новом апрельском глобальном обзоре (World Economic Outlook, WEO) резко ухудшил свой прогноз по Белоруссии. Эксперты фонда ожидают в 2021 году падения ВВП постсоветской республики на 0,4% при инфляции 5,1%.

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Диаметрально противоположной точки зрения на состояние и перспективы белоруской экономики придерживаются совмин и нацбанк Белоруссии, находящиеся в прямом подчинении Александра Лукашенко. В конце прошлого года он подписал два указа, в которых изложены основные ориентиры официального прогноза: в 2021 году ВВП Белоруссии должен вырасти на 1,8%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,6%, рост потребительских цен (инфляция) не должен превысить 5% и так далее.

Уже на момент подписания этих указов (№480 и №481) было очевидно, что они оторваны от реальности и явно несбыточны. Об этом предупреждали белорусские независимые эксперты, мнение которых безответственные чиновники традиционно проигнорировали.

МВФ и Всемирный банк ухудшили свои прогнозы, реагируя на объективно сложившиеся тенденции. Среди них — новая волна пандемии, подкрепившая не преодолённые негативные тенденции прошлого года. Учитывая небольшой внутренний рынок со слабым спросом, ориентация белоруской экономики на экспорт стала её ахиллесовой пятой.

Совмин Белоруссии мог бы рассчитывать на рост экспорта и приток инвестиций, если бы не ряд внутренних факторов, усугубивших сокращение внешнего спроса. Внутриполитическая дестабилизация, порождённая фальсификацией президентских выборов 2020 года, не преодолена и в обозримой перспективе сохранится.

Запад ввёл экономические и политические санкции, отказал «последнему диктатору Европы» в кредитах и ещё не прибег к крайним мерам давления. Например, пока ничто не угрожает сбыту белорусских нефтепродуктов в Евросоюзе и на Украине, а это почти половина доходов от экспорта.

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Россия также сократила финансовую помощь номинальному союзнику. Снятие с довольствия никак не связано с белорусскими событиями лета-осени 2020 года, являясь многолетним трендом. Москва, на которую так обижаются белорусские националисты, таким образом помогает реализации их мечты — укрепляет «суверенитет и независимость» своего бывшего региона. При этом, как отмечал в 2019 году посол России в Белоруссии Михаил Бабич, сумма российской ежегодной помощи стабилизировалась на уровне $5−6 млрд.

Тем временем в Белоруссии нарастают кризисные явления. Нацбанк снижает курс белорусского рубля, а совмин резко повышает потребительские цены. Годовая инфляция в феврале составила 8,7% (данные Белстата) — по этому показателю Белоруссия снова вырвалась в лидеры Евразии.

Снова раскручивается инфляционно-девальвационная спираль, и это отнюдь не стихийный процесс. Граждане снимают инвалюту с депозитов и скупают её в обменных пунктах банков. При заявленной «дедолларизации» чиновники не отказались от установления ставок в евро и долларах, номинируют гособлигации для внутреннего рынка в долларах США. Граждане ментально находятся в долларовом пространстве, пересчитывают в заморской валюте местные цены и стараются не хранить «белки» больше, чем надо на еду, коммуналку, бензин и «гробовые».

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Несмотря на многолетние усилия, средняя зарплата белорусов остаётся ниже культовых $500, а ВВП в долларовом эквиваленте откатился на показатели почти десятилетней давности. Сейчас он почти в десять раз меньше ВВП соседней Польши, где населения в четыре раза больше и средняя зарплата выше почти в три раза.

Ухудшают ситуацию неблагоприятный бизнес-климат и специфический режим для инвесторов. Усиливаются трудовая миграция и эмиграция. При этом уезжают не крестьяне из разорённых колхозов или разнорабочие из приказавших долго жить провинциальных предприятий, а высококвалифицированные врачи, IT-специалисты, молодёжь.

В таких условиях правительство Белоруссии сделало упор на собственные силы и внутренние резервы, следуя заветам северокорейского товарища Ким Ир Сена. Поэтому в условиях пандемии руководство Белоруссии повысило цены на лекарства, продукты питания и другие товары, а также на транспортные, коммунальные и прочие услуги.

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Параллельно развивается конфликт с партнёрами по ЕАЭС: официальный Минск демонстративно отказался выполнять решение ЕЭК об устранении искусственных препятствий для импорта на внутреннем рынке. Очевидно, органу союза было непросто принять такое решение — комиссию возглавляет бывший премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович.

Минск готов идти на открытый конфликт и с Москвой, и с Брюсселем, и с международными организациями. В случае фиаско Александр Лукашенко ничем не рискует. Впрочем, как и любой другой представитель из его окружения, что наглядно иллюстрирует история с решением Большой коллегии суда ЕАЭС о нарушении белорусскими чиновниками закона при конфискации калининградских телевизоров.

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Удержание власти хунтой обходится дорого. Счёт выставляется населению и России как основному транзитёру через белорусскую территорию. Всё это сопровождается разговорами в пользу бедных на тему «белорусской модели — социально ориентированной рыночной экономики», прикрывается девизами «государство для народа» и тому подобным. России предложено довольствоваться заверениями во внезапно окрепшем братстве после нескольких лет откровенно русофобской истерии.

Практика показывает, что такая ситуация может сохраняться долго. Москва не способствует созданию новой белорусской реальности — этим традиционно занимаются её геополитические враги и местные националисты. Поддерживая нынешний белорусский режим, она берёт на себя большую ответственность, но не контролирует процесс.

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