Берлин, , 19:52 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Бавария» (Мюнхен) Серж Гнабри и Марк Рока пропустят первый матч ¼ финала Лиги чемпионов (ЛЧ) против «Пари Сен-Жермен». Об этом 6 апреля сообщил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

По его словам, Рока получил повреждение в матче чемпионата Германии с «Лейпцигом» (1:0), а Гнабри не сыграет из-за болезни.

«Рока получил травму и не будет участвовать. У Гнабри болит горло», — передает слова Флика Twitter «Баварии».

Матч «Бавария» — «ПСЖ» пройдет 7 апреля в Мюнхене.