Киев, , 19:52 — REGNUM Воодушевившись преступным примером рейдерских захватов собственности и уничтожения независимых СМИ, который подают президент Украины Зеленский и Совнацбез, представители партии «Слуга народа» в местных органах власти лично совершают нападения и расправы над журналистами и работниками СМИ.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором осуждают нападение на журналистов ТРК «Инфо-центр». Заявление обнародовано 6 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В партии рассказали, что ранее сегодня утром было совершено нападение на журналистов КП ТРК «Инфо-центр» (56% уставного капитала принадлежит Селидовской ОТГ, которую возглавляет представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нешин). Эта телекомпания, проинформировали в политсиле, является одной из трёх с аналоговым сигналом, работающих недалеко от зоны ООС в Донбассе и имеющих разрешение на вещание в аналоговом режиме.

«Не предъявляя никаких официальных запросов и обращений, а также своих удостоверений, секретарь Селидовского городского совета Руслан Суков (квота «Слуги народа») и депутат Мухамедвалиева пытались силой забрать уставную и первичную документацию, прибегая к личным оскорблениям, угрозам и давлению. В результате директор КП ТРК «Инфо-центр» Елена Каразамфир в предынфарктном состоянии на скорой помощи была отправлена в больницу», — сообщили в ОПЗЖ.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» расценивает действия представителей партии «Слуга народа», а также действия партий «Порядок» и «За будущее», поддерживающих их ставленника-«слугу», как инструмент давления на их партию, в частности путем прессинга и преследования членов семей, поскольку муж директора телекомпании Сергей Каразамфир является депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В партии заявили, что рейдерский и силовой захват телеканала — это еще одно свидетельство уничтожения свободы слова в стране, продолжения Зеленским и его окружением преступного курса на уничтожение объективных телеканалов, начало которому было положено, когда власть закрыла телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK и стала вводить антиконституционные санкции против украинских граждан и юридических лиц.

«Эта расправа и рейдерский захват являются следствием полной безнаказанности, беспредела и правового нигилизма, которые с подачи президента Зеленского становятся сегодня нормой в нашей стране», — резюмировали в ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале власти Украины заблокировали вещание трех основных оппозиционных телеканалов страны, введя санкции против их владельца, депутата Рады от фракции ОПЗЖ Тараса Козака.