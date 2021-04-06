Вена, , 19:51 — REGNUM Переговоры по вопросам покупки Австрией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» перешли в финальную стадию, заявил 6 апреля канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, до заключения договора «осталось согласовать последние детали».

При этом Курц отметил, что Австрия может получить российскую вакцину в приоритетном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2021 года Курц начал переговоры руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ответственного за международное производство и поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».

Обсуждается как вопрос покупки, так и совместное производство препарата.

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