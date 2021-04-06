Вологда, , 19:50 — REGNUM Жителей Вологодской области старше 60 лет будут в срочном порядке госпитализировать при первых признаках COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, соответствующее решение принял губернатор Олег Кувшинников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

"Статистика по стране говорит о том, что жертвами COVID-19 в преимуществе становятся граждане старше 60 лет — 87% от общего числа умерших. Поэтому в Вологодской области принято решение о срочной госпитализации граждан старше 60 лет при первых признаках коронавируса», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области прививку от COVID-19 сделали более 45 тысяч человек.