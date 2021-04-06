Берлин, , 19:48 — REGNUM Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон — семикратным чемпионом мира — призвал бороться с доминированием мужчин в автоспорте. Об этом 6 апреля сообщает Racingnews365.

«Я нахожусь в автоспорте с 8 лет, это всегда был спорт, в котором доминировали мужчины. … Думаю, что это действительно пора изменить», — отметил Хэмилтон.

В текущем сезоне «Королевских гонок» прошел один заезд. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Дебютант «Формулы-1» — пилот «Хааса» — Никита Мазепин сошел с дистанции на I круге.