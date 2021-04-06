Киев, , 19:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении контракта с корпорацией Pfizer на 10 млн доз вакцины против коронавируса.

Об этом он сказал вечером 6 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Правда, есть один нюанс — когда эта вакцина будет поставлена Украине, в настоящий момент неизвестно.

Зеленский заявил, что подписать такой контакт действительно было сложно, и удалось благодаря его беседе с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, которая состоялась еще в начале февраля.

Украинские власти заявляют, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями дальше будет «продолжаться и расширяться».

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степановзаявил, что Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, и буквально в ближайшие дни ожидается утверждение контрактов еще на 15 млн доз. Правда, несмотря на эти «миллионы», до сих пор Украина получила только чуть больше 700 тыс. доз вакцины, из них 500 тыс. — индийская реплика AstraZeneca, а остальное — китайская вакцина CoronaVac.