Москва, , 19:44 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) примет участие в праздновании 60-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос. Об этом 6 апреля сообщается на сайте РПЛ.

Перед каждым матчем РПЛ пройдёт спеццеремония в память о полёте.

«Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта, матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!», — отмечается в сообщении.

25 тур РПЛ начнется 10 апреля матчем «Химки» — «Тамбов», закончится — 12 апреля игрой ЦСКА — «Ротор».

12 апреля 1961 г. Гагарин стал первым человеком, который совершил полёт в космос. Празднование Дня космонавтики 12 апреля утверждено Президиумом Верховного Совета СССР в 1962 г.