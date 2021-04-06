Подгорица, , 19:41 — REGNUM Премьер-министр Здравко Кривокапич представил парламенту Черногории предложение об отставке министра юстиции, прав человека и меньшинств Владимира Лепосавича.

Владимир Лепосавич с Митрополитом Амфилохием Svetigora.com

Кривокапич заявил в пояснении, что публичные действия Лепосавича с момента избрания на пост министра до дня подачи предложения о его отставке в значительной степени отклонялись от официальных позиций правительства и соглашения, подписанного в сентябре 2020 года.

Также напоминается, что соглашение, подписанное 8 сентября прошлого года лидерами коалиций «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Черное на белое», стало программной основой для нового правительства.

Заявлено, что, среди прочего, он предусматривает, что новое демократическое правительство будет ответственно выполнять взятые на себя на международном уровне обязательства, полностью и целенаправленно проводить все реформы, необходимые для полноправного членства Черногории в Европейском союзе (ЕС).

«В этом смысле соблюдение решений международных судебных органов необходимо для принятия основных постулатов цивилизации, на которых основан ЕС», — заявил Кривокапич в объяснении предложения.