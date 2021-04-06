Екатеринбург, , 19:45 — REGNUM Администрация Екатеринбурга намерена добиться банкротства бизнес-центра «Аврора». Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

В мэрии сообщили журналистам, что исковое заявление подал земельный комитет горадминистрации.

До этого бизнес-центр уже проиграл суд мэрии. «Компания не исполнила судебные решения о взыскании платы за землю», — заявляют чиновники. БЦ должен администрации 2,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее магазин сети H&M потребовал от ТЦ «Гринвич» выплаты 33 млн рублей.

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