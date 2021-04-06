Донецк, , 19:39 — REGNUM Ранение мирной жительницы ДНР, которое произошло сегодня, 6 апреля, в населённом пункте Зайцево на северной окраине Горловки, было вызвано взрывом гранаты, ранее выпущенной ВСУ, но не разорвавшейся сразу, сообщили в управлении народной милиции республики.

Жительница Зайцево получила ранение при уборке приусадебного участка по улице Полетаева, дом 70. Во время работ на участке «произошла детонация неразорвавшегося боеприпаса ВОГ-17, ранее выпущенного с позиций 59-й бригады ВФУ».

Женщину госпитализировали в медучреждение Горловки.

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