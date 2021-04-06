Москва, , 19:36 — REGNUM Единые критерии и общий стандарт льгот помогут в решении проблемы сбережения народа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила депутат Госдумы Ольга Германова («Единая Россия»).

«Сегодня вопрос сбережения народа — первоочередной, именно поэтому надо поддерживать наши многодетные семьи, создавать условия, чтобы девочки наши рожали как можно больше детей. Нужны единые стандарты для всех регионов», — отметила Германова.

Кроме того, по ее мнению, следует установить единые критерии финансовой поддержки многодетных семей, а также обеспечить бесплатный проезд для многодетных семей — как для родителей, так и детей по всей стране.

«Плюс я бы льготы для многодетных предложила распространить и на межрегиональные перевозки, потому что дети должны и путешествовать, кроме того, такие семьи должны получать не только бесплатную путевку на отдых, но и иметь право на бесплатный проезд к месту отдыха. Я бы также предоставила туристические льготы — по проезду до туристических объектов», — перечислила парламентарий.

В «Единой России» состоялся круглый стол по теме поддержки многодетных семей. Участники предложили установить федеральный статус многодетных — он может подтверждаться удостоверением, действительным на территории всей страны. Одновременно предлагается ввести единые меры поддержки многодетных семей по всей стране и установить общий стандарт льгот.