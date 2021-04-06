Москва, , 19:35 — REGNUM Мировое сообщество неизбежно должно будет договариваться о международных правилах работы глобальных компаний и пользователей в интернете, считает первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут все более международными. Мировое сообщество неизбежно должно будет собираться и договариваться о том, каковы должны быть эти правила», — цитирует ТАСС выступление Сергея Кириенко на первом молодежном форуме по управлению интернетом «Youth RIGF».

По его словам, в рамках ООН создана дорожная карта по цифровому сотрудничеству с перечнем шагов, которые должны быть реализованы мировым сообществом, «чтобы выстроить одинаковые правила для интернет-гигантов и крупных международных платформ».

«С одной стороны, интернет-гиганты делают наш мир лучше и открывают для нас новые возможности, но, с другой стороны, должны быть и понятные правила их работы, функционирования, потому что не только государства должны соблюдать права и свободы граждан, но крупные мировые интернет-платформы должны подчиняться определенным правилам, они должны обеспечивать защиту персональных данных, используя большие данные, которые по сути своей принадлежат самим пользователям, они должны соблюдать правила использования этих данных», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Он добавил, что также возникает «немалый вопрос», как должна распределяться прибыль от использования больших данных.

Меры Роскомнадзора по замедлению трафика социальной сети Twitter за неудаление запрещенного в РФ контента очень корректны, считает Сергей Кириенко.

«К счастью, после того, как Роскомнадзор начал применять меры ограничения — причем сделано очень корректно, так, чтобы не пострадали пользователи, — впервые за несколько лет компания начала работать (над удалением запрещенного контента). Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала», — сказал он.

Россия будет добиваться того, чтобы иностранные интернет-платформы соблюдали российские законы, заявил Кириенко. «Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство с уважением воспринимали наши иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать», — сказал он.

«Законы наши надо уважать. Мы найдем способы пояснить это тем, кто из иностранных компаний пока этого не понимает. Надеюсь, что поймут», — добавил он.

Сергей Кириенко также отметил, что российский интернет-рынок и законодательство РФ в сфере интернета являются одними из самых либеральных в мире.

«В отличие от целого ряда других стран у нас абсолютно открытый рынок, нет ограничений для любых иностранных платформ, все компании участвуют на российском рынке. Это значит, что российские компании должны выигрывать в честной конкурентной борьбе, и они выигрывают», — подчеркнул он.

Как подчеркнул Сергей Кириенко, глобальные платформы не должны вводить свою цензуру.

«У нас нет государственной цензуры, не может быть и цензуры глобальных платформ», — сказал он.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также отметил, что Россия — одна из немногих стран, у которых есть собственные системы поиска, социальные сети, системы интернет-безопасности, которые к тому же «являются одними из лучших в мире».