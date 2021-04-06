Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен публично уличил парагвайского депутата Улисиса Куитата в коррупции. Об этом 6 апреля сообщается в пресс-релизе Госдепартамента США.

Сообщается, что Куинтата был связан с международной организованной преступностью, действовал вне закона, а также подорвал общественное доверие в правительство Парагвая.

Обвиняется и жена Куинтата Мирта Фарина. Отныне супругам запрещено пересекать границу США.

В сообщении отмечается, что США, оставаясь на стороне граждан Парагвая в их борьбе с коррупцией, и впредь будут приводить лидеров этой южноамериканской страны к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Парагвае 5 и 6 марта состоялись антиправительственные акции протеста. Протестующие выдвинули правительству обвинения в коррупции, отсутствии лекарств, в неэффективной борьбе с пандемией COVID-19, а также в возникшем в стране экономическом кризисе. Акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в ходе которых погиб один человек.