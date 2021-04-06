Белград, , 19:34 — REGNUM Делегации Белграда и Приштины во главе с Александром Вучичем и Альбином Курти встретятся в сентябре в Париже в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и представителей США и России. Об этом 6 апреля сообщил Sputnik. Serbia со ссылкой на албанское издание Albanian Post.

По информации издания, встреча будет организована для «разрядки отношений» между Белградом и Приштиной, так как неясно, когда будет продолжен диалог о «нормализации отношений» под эгидой Брюсселя.

Также издание пишет, что главной темой переговоров в Париже будут формирование Сообщества сербских муниципалитетов, на чем настаивает Белград, и открытие массовых захоронений албанцев на территории Сербии, на чем настаивает Приштина.

Напомним, что премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти ранее заявил о том, что продление брюссельского диалога не является приоритетом для его правительства.