Подгорица, , 19:33 — REGNUM Черногория заработала более одного миллиона евро с начала 2021 года от передачи электричества по подводному кабелю, сообщает компания передачи электроэнергии Черногории (CGES).

Этот доход в 2020 году составил 4,52 миллиона евро, что означает, что в общей сложности 5,53 миллиона евро были получены от передачи подводного кабеля другим странам.

«На границе с Италией выручка на этой основе в 2020 году составила 4 529 597 евро, а за первые три месяца этого года, исходя из годовых, ежемесячных и ежедневных аукционов за январь и февраль, составила 1 001828 евро», — уточнили в компании CGES.

Коммерческое использование подводного кабеля, по которому электричество проходит между Черногорией и Италией, началось в конце декабря 2019 года. «По состоянию на 29 марта экспортировано 2,65 миллиона мегаватт-часов», — уточнили в CGES.

Стоимость подводного кабеля мощностью 600 мегаватт составляет 127 миллионов евро.