Алжир, 6 апреля 2021, 19:28 — REGNUM В Алжире законопроект, предусматривающий лишение гражданства за действия, «наносящие вред интересам государства», был отозван президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном из-за «его ошибочного толкования». Об этом 5 апреля сообщает Ouest-France.
Законопроект предусматривал лишение алжирского гражданства любого лица, которое преднамеренно совершает за рубежом действия, «наносящие серьезный ущерб интересам государства», или «сотрудничает с вражеским государством». Эта поправка к Кодексу о гражданстве была принята к рассмотрению в начале марта и вызвала протест, когда движение «Хирак», поддерживаемое значительной частью обширной алжирской диаспоры, возобновило свои еженедельные демонстрации.
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