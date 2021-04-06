Алжир, , 19:28 — REGNUM В Алжире законопроект, предусматривающий лишение гражданства за действия, «наносящие вред интересам государства», был отозван президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном из-за «его ошибочного толкования». Об этом 5 апреля сообщает Ouest-France.

«Мы отозвали проект из-за его неправильного толкования».

«Двойное гражданство или множественное гражданство не является преступлением, и мы уважаем это, поскольку предполагаем, что это принесет выгоду стране происхождения соответствующего лица».

Абдельмаджид Теббун «Эта процедура [лишение гражданства] касалась только угроз безопасности государства, которое мы так или иначе будем защищать».

Законопроект предусматривал лишение алжирского гражданства любого лица, которое преднамеренно совершает за рубежом действия, «наносящие серьезный ущерб интересам государства», или «сотрудничает с вражеским государством». Эта поправка к Кодексу о гражданстве была принята к рассмотрению в начале марта и вызвала протест, когда движение «Хирак», поддерживаемое значительной частью обширной алжирской диаспоры, возобновило свои еженедельные демонстрации.

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