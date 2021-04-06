Москва, , 19:23 — REGNUM Яйца и мясо кур, баранина, говядина и свинина наиболее существенно подорожали среди продуктов питания в России в марте 2021 года. Об этом сообщает 6 апреля Росстат.

На кассе супермаркета Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным ведомства, за минувший месяц мясо кур подорожало в среднем на 7,2%, куриные яйца — на 5,3%, баранина — на 5%, куриные окорочка — на 4,4%, кулинарные изделия из птицы — на 2,4%, говядина — на 2,3%, говяжья печень — на 2,2%, свинина — на 1,9%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже майонез — на 2,5%, сахар-песок — на 2,1%, живая, солёная, маринованная и копчёная рыба, икра лососевых, мороженые кальмары, маргарин, горох и фасоль — на 1,6−1,9%, подсолнечное масло — на 1,2%.

Варёная колбаса, сосиски и сардельки, мороженая рыба, солёная сельдь, гречневая и манная крупы, овсяные хлопья «Геркулес», пшеничная мука, пряники, растворимый кофе, натуральные рыбные консервы, глазированные творожные сырки, фруктовые соки подорожали на 1−1,5%.

Плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 1,7%, что произошло главным образом за счёт снижения цен на огурцы — на 25,2%, помидоры — на 7,4%, апельсины — на 3%. В тоже время морковь стала дороже на 14,8%, картофель — на 13,4%, свекла — на 11,2%, репчатый лук — на 7,5%, белокочанная капуста — на 6,7%, виноград — на 3,8%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 2,9%, туалетное мыло — на 1,2%, пелёнки для новорожденных, женские гигиенические прокладки, дезинфицирующие средства — на 0,8%, хозяйственное мыло, зубные пасты и щётки — на 0,7%, детские подгузники — на 0,6%, стиральный порошок, сухие корма для домашних животных — на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин в марте выросли в среднем по стране на 1,1%, дизельное топливо стало дороже на 0,6%, газовое моторное топливо — на 6,5%.

Напомним, Росстат сообщил, что потребительские цены в России в марте выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а инфляция с начала 2021 года достигла 2,1%. Инфляция в годовом выражении в марте ускорилась до 5,8% с 5,7% месяцем ранее.

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