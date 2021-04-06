Ханты-Мансийск, , 19:21 — REGNUM В Югре появится вторая плавучая поликлиника, аналогичная действующей на теплоходе «Николай Пирогов». Об этом сообщил главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов 6 апреля.

Новое судно на данный момент проектируется. Согласно техзаданию, оно изначально будет предназначено для медицинских целей.

«Наличие двух теплоходов позволит кардинально изменить объёмы работ, сроки пребывания в муниципалитетах, увеличить число населённых пунктов, которые мы успеем посетить за навигацию и как следствие количество обследованных жителей», — подчеркнул Николай Ташланов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уникальной плавучей поликлинике «Николай Пирогов» давно требуется ремонт. Власти Югры запланировали его на 2024 год.

На теплоходе «Николай Пирогов» размещены 19 кабинетов, в которых работают терапевт, хирург, невролог, врач УЗИ, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врач общей практики. На судне размещены цифровой флюорограф, маммограф, дентальный и передвижной рентгенологической и другие аппараты. За одну навигацию медики плавучей поликлиники оказывают помощь около 10 тыс. жителей отдалённых территорий Югры.

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