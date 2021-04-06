Новосибирск, , 19:13 — REGNUM В установленное время не вышел на связь вертолет Bо-105 эксплуатанта «КузбассФинансЛизинг», следовавший маршрутом Таштагол — Таштагол.

Авиационный эксперт Виктор Галенко прокомментировал индидент для ИА REGNUM: «Аварийные радиомаяки бортов часто срабатывают ложно или не срабатывают вообще. Поэтому правдами и неправдами экипажи стараются их отключить, так как ложное срабатывание является событием, которое привлекает внимание Росавиации, фиксируется и по этому поводу издается специальная информация в виде телеграммы. К сожалению, не один борт уже пропал без вести, особенно в бескрайних районах Сибири и Дальнего Востока. Многие борты так и остались не найденными. Интересно, что существует версия недорогих спутниковых трекеров, которые еще и обеспечивают двухстороннюю связь с помощью СМС в любой точке земного шара и это обеспечивает практически 100-процентную вероятность условно мгновенного обнаружения любого воздушного судна».