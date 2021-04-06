Москва, , 19:11 — REGNUM Доклад Transparency International (в РФ внесен в реестриностранных агентов) о лоббизме в Совете Федерации — крайне возмутительный и глупый документ, рассказал в бседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

Напомним, Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл — Россия» (ТИР), который был внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов, подготовил доклад о лоббизме в Совете Федерации РФ. Эксперты ТИР пришли к выводу, что две трети российских сенаторов продвигают интересы тех или иных групп, связанных с отраслями экономики и федеральными органами власти. При этом, говорится в докладе, в России отсутствует правовое регулирование лоббизма, что приводит к коррупционным рискам.

Согласно оценкам ТИР, большая часть сенаторов (36,5%) лоббируют интересы финансово-банковского сектора, сельскохозяйственной, транспортной, фармацевтической и строительной отраслей, лесного и рыбного хозяйства. 19,1% членов Совфеда заботятся о благополучии органов федеральной власти, а 15% — финансово-промышленных групп. Еще 34,7% сенаторов продвигали интересы регионов, от которых были делегированы в СФ, и лишь трое членов Совфеда (1,7%) — интересы общественно-политических групп, пишет издание «КоммерсантЪ».

"Ни одного реального факта не приведено, и вместе с тем мы видим какие-то гнусные инсинуации. Это попытка дискредитации Верхней палаты нашего парламента, и это выглядит просто смешно. Приводится в пример тот факт, что люди занимаются поддержкой регионов, от которых они избраны, хотя это основная их задача. Упоминается «продвижение интересов тех или иных групп». Но, опять же, если предприятие в твоем регионе требует той или иной государственной поддержки, и сенатор может оказать на это влияние — разве это называется лоббизмом? Если человек занимается промышленной политикой, естественно, он будет продвигать интересы тех, или иных, или третьих групп. Какую — то группу он точно будет продвигать. Если ты что-то делаешь вообще — значит, ты продвигаешь чьи-то интересы. Так любого можно назвать лоббистом», — подчеркнул эксперт.

«Transparency International «(в РФ внесен в реестриностранных агентов) «высосали свой доклад из пальца», — считает Павел Данилин.

«Уровень аналитики Transparency International (в РФ внесен в реестриностранных агентов) крайне низок. Они сами пишут, что их эксперты проанализировали биографии, законотворческую деятельность и медийную активность председателя Совета Федерации и ее заместителей, председателей комитетов во время работы Государственной думы VII созыва. То есть, они строят свои исследования на биографиях и публикациях в СМИ? Понятно, что фактов здесь нет, а СМИ много что, могут написать. И надо понимать, что Transparency International (в РФ внесен в реестриностранных агентов) — это типичная антироссийская конторка, которая занимается профессиональной русофобией, и часто занимается этим на деньги иностранных государств. И, кстати говоря, Transparency International (в РФ внесен в реестриностранных агентов), часто берет деньги от компаний — взяточников, которые замешаны в том, что они давали взятки различным структурам. И не исключено, что и это исследование сделано на такие же грязные деньги. И никакого доверия Transparency International быть не может. Им доверять могут только умственно отсталые и неполноценные, либо те, кому за это заплатили», — завершил свой комментарий директор Центра политического анализа.