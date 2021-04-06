Мурманск, , 19:07 — REGNUM Из магазинов Мурманска, торговавших санкционными товарами из скандинавских стран, изъяли сыр и масло.

Молочные продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной таможни, в торговых точках города и изъяли 30 упаковок сыра и 14 упаковок сливочного масла общим весом 34,4 кг производства Финляндии, Норвегии, а также Дании.

«По выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

Продукция была уничтожена сотрудниками Россельхознадзора, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России запрет на ввоз определенных категорий продуктов питания продлен до конца 2021 года.