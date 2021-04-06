Москва, , 19:06 — REGNUM Потребительские цены в России в марте выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а инфляция с начала 2021 года достигла 2,1%. Такие данные приводит 6 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Овощной отдел гипермаркета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Инфляция в годовом выражении в марте составила 5,8% после 5,7% в феврале и 5,2% в январе.

Согласно данным ведомства, в марте продовольственные товары подорожали в среднем на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, непродовольственные товары — на 0,7%, услуги — на 0,4%.

Рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в восьми субъектах Федерации. Наибольший рост отмечен в Северной Осетии (на 1,5%) и Кабардино-Балкарии (на 1,3%).

В Москве цены за месяц выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.

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