Амман, , 19:04 — REGNUM Запрет на публикацию любой информации на тему заговора против короля Иордании Абдаллы II введён 6 апреля прокурором Аммана Хасаном аль-Абдаллатом, сообщает Petra.

Это сделано «в интересах сохранения секретности ведущегося расследования», отмечается в обращении аль-Абдаллата. Нарушившие это распоряжение будут отданы под суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно, что в Иордании против Абдаллы II был организован заговор, в котором мог участвовать его брат — принц Хамза бен Хусейн. В рамках расследования этого дела арестованы 16 человек.

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