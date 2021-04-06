Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с колумбийским президентом Иваном Дуке Маркесом. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкен выразил признательность за партнерство между США и Колумбией и ради сохранения мира в южноамериканской стране пообещал продолжить сотрудничество в сфере безопасности, развития сельских районов и борьбы с наркотиками.

Отмечается, что госсекретарь США и президент Дуке также обсудили приверженность двух стран к восстановлению демократии и главенства законов в Венесуэле.

Блинкен также поблагодарил администрацию Дуке за принятие решения предоставить временное убежище более 1,7 млн беженцам из Венесуэлы в Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил Ивана Дуке в том, что за время правления этого колумбийского президента в Колумбии возросло производство наркотических веществ.